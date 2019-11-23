E-5 karayolunda zincirleme kaza: 1 yaralı

E-5 karayolu Beylikdüzü yolu üzerinde bir sürücü, yanındaki akrabasını sağ şeritten araçtan indirmek istedi. Bu sırada arkadan gelen araç sürücüsü de önündeki aracı son anda fark ederek frene bastı ancak araca çarptı.

1 YARALI

Arkadan gelen motosiklette hafif ticari araca çarptı, sürücüsü motosikletten uçtu. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri ile motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu belirtildi.

ZİNCİRLEME KAZA

Zincirleme kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşananları anlatarak, “Siyah araç önde duruyordu. Bende sola kırdım arkadan da motosikletin geldiğini gördüm. Motosiklet bana arkadan vurunca diğer araca çarptım.”dedi.