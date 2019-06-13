İstanbul'da seyir halindeki araçların arasından hızla geçen sürücüler, bir süre sonra ön tekerlerini havaya kaldırarak tek teker üzerinde gitmesi adeta kazaya davetiye çıkardı.

TEK TEKER ÜSTÜNDE İSTANBUL TURU

Hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücülerin İstanbul turu kameraya yansıdı.

Hız limitlerini de zorlayan ikili kasklarında bulunan kamera ile bu anları kaydedip sosyal medya hesaplarında “İstanbul’da sıradan bir gün” notuyla paylaştı.

E-5'in motosikletli magandaları yine trafiği karıştırdı ViDEO