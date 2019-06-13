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E-5'in motosikletli magandaları yine trafiği karıştırdı

E-5 trafiğine çıkan motosikletli magandalar, yaptıkları akrobasi gösterisini, "İstanbul'da sıradan bir gün" notuyla sosyal medyalarında paylaştı.

İHA | 13.06.2019 - 09:09..
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İstanbul'da seyir halindeki araçların arasından hızla geçen sürücüler, bir süre sonra ön tekerlerini havaya kaldırarak tek teker üzerinde gitmesi adeta kazaya davetiye çıkardı.

TEK TEKER ÜSTÜNDE İSTANBUL TURU

Hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücülerin İstanbul turu kameraya yansıdı.

Hız limitlerini de zorlayan ikili kasklarında bulunan kamera ile bu anları kaydedip sosyal medya hesaplarında “İstanbul’da sıradan bir gün” notuyla paylaştı.

E-5'in motosikletli magandaları yine trafiği karıştırdı ViDEO

E-5'in motosikletli magandaları yine trafiği karıştırdı

E-5'in motosikletli magandaları yine trafiği karıştırdı

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