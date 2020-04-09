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E-5’te 6 araçlı zincirleme kaza

Araçların birinde çıkan yangın paniğe neden olurken, kaza anı kask ve güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA |
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E-5’te 6 araçlı zincirleme kaza

E-5 karayolu Büyükçekmece Mimar Sinan mevkisinde, seyir halinde olan tır aniden yavaşlayarak sağa girmek istedi.

O esnada takip mesafesini korumayan 6 araç birbirine girdi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Zincirleme kaza sonucu park halindeki lüks bir cipte zarar görürken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

E-5’te 6 araçlı zincirleme kaza

KAZA SONRASI YANGIN PANİĞİ

Olayın ardından sürücüler panikle kendilerini dışarıya atarken,  araçların hava yastıklarının patladığı kazada, bir araçta küçük çaplı yangın çıktı.

Vatandaşların panik yaşadığı yangına, söndürme tüpüyle müdahale edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

E-5’te 6 araçlı zincirleme kaza

E-5’te 6 araçlı zincirleme kaza

E-5’te 6 araçlı zincirleme kaza

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