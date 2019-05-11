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E-5'te aniden duran araç zincirleme kazaya neden oldu

İstanbul Küçükçekmece mevkisinde aniden duran bir sürücü 3 aracı daha kazaya sürükledi. Zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar kameralara yansıdı.

İHA | 11.05.2019 - 10:13..
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İstanbul E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkisi Edirne istikametinde seyir halinde olan 34 HV 0335 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, trafiğin yavaşlaması nedeniyle aniden frene bastı.

ANİDEN DURUNCA KAZA 'GELİYORUM' DEDİ

Aracın aniden durduğunu fark eden 34 ZSC 66 plakalı otomobilin sürücüsü ve 34 GJ 2591 plakalı otomobilin sürücüleri son anda frene basarak durmayı başardı. Ancak en arkadan gelen bir cip sürücüsü, frene basmasına rağmen duramayınca zincirleme kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı ve vatandaşların yaşadığı panik kameralara yansıdı.

E-5'te 4 aracın karıştığı zincirleme kaza İZLE

KADININ KORKUSU KAMERADA

Görüntülerde, trafiğin aniden yavaşlaması sonucu en öndeki araç frene basarak duruyor. Aracın durduğunu gören sürücüde frene basarak son anda duruyor. Ancak arkasındaki aracın frene basması en arkadan gelen cip sürücüsünü durduramıyor. Cipin çarpması sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geliyor. Kaza esnasında otomobildeki kadının korktuğu görülüyor.

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