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E-5'te geri geri giden araçlar trafiği birbirine kattı

İstanbul’da akşam iş dönüşü oluşan trafiği bazı uyanık sürücüler daha da sıkışmasına neden oluyor.

İHA | 20.11.2018 - 11:14..
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E-5 Otoyolu Küçükçekmece Kavşağı Bağlantı yolunda oluşan trafikten kurtulmak isteyen bazı uyanık sürücüler geri geri giderek trafikten kurtulmaya çalıştı. Bu yaptıkları uyanıklık trafiği daha da kilitlerken, sürücülerin tepkisine de aldırış etmediler.

Geri geri giden sürücüleri ise ileride kötü bir sürpriz bekliyordu.

POLİS CEZA YAĞDIRDI

Vatandaşların ihbarı üzerine Küçükçekmece mevkiine gelen trafik polisleri kuralları hiçe sayan sürücülere adeta ceza yağdırdı.

Uyanık sürücülerin tüm uyarılara rağmen trafikte geri geri gitmeleri ve trafik polisleri tarafından yakalandıkları anlar ise havadan görüntülendi.

E-5'te geri geri giden araçlar trafiği birbirine kattı ViDEO

OTOBÜSLER BİLE GERİ GİTTİ

Havadan çekilen görüntülerde Halk otobüslerinin bile trafikten kurtulmak için geri geri gittiği görülüyor.

Dörtlülerini yakarak bağlantı yolundan geri geri gelmeye çalışan araç sürücüleri ise uzun süre, bağlantı yoluna girmek isteyen araçlara izin vermiyor.

Motorlu trafik polisleri ise geri geri giden araçların önünü ve arkasını keserek durmalarını sağlıyor. Trafik polisleri yakaladıkları 4 araca cezai işlem uyguladı.

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