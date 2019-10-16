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E-5’te motosikletli magandalardan makas gösterisi

İki motosikletli maganda, süratli bir şekilde araçların arasında makas atarak, bu anları sosyal medyada paylaştı.

İHA | 16.10.2019 - 09:16..
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İstanbul’da motosikletle tehlikeli hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşürenlere bir yenisi daha eklendi.

190 KM'YLE MAKAS ATTI

E-5 karayolunda ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, Merter mevkisinde hızını artırarak makas atmaya başladı. Trafikte 120’nin altına hızını düşürmeyen maganda, zaman zaman motosikletin hızını 190’a çıkarttı. Motosiklet sürücüsü, trafiği tehlikeye düşürdüğü o anları ise kameraya kaydetti.

E-5’te motosikletli magandalardan makas gösterisi ViDEO

İKİ TEKER ÜZERİNDE AKROBATİK HAREKETLER

Karayolunda ilerleyen bir başka motosikletli maganda ise yine araçların arasında makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan maganda, şov uğruna akrobatik hareketler yaptı. Maganda, araçların arasında ilerlediği sırada hız göstergesini de kask kamerası ile kaydetti.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

E-5’te motosikletli magandalardan makas gösterisi

E-5’te motosikletli magandalardan makas gösterisi

E-5’te motosikletli magandalardan makas gösterisi

E-5’te motosikletli magandalardan makas gösterisi

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