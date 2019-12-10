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E-5'te sözde masaj salonu kartlarını dağıttılar

Trafiğin en yoğun saatlerinde kara yoluna inen şahıslar, araçların camına ve araç içerisine kartvizit atıyor.

İHA | 10.12.2019 - 11:23..
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E-5 karayolu Avcılar-Küçükçekmece istikametini kendine mesken edinen “kartvizit dağıtıcıları”, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Trafiğin yoğun olduğu saatleri seçen kartvizit dağıtıcıları, seyir halinde ilerleyen arabaların camlarına veya araç içerisine “sözde masaj salonu” kartvizitlerini bırakarak sürücüleri tedirgin ediyorlar.

ARAÇ SÜRÜCÜLERİYLE KAVGA EDİYORLAR

Üzerinde müstehcen fotoğrafların bulunduğu kartvizitlerini fuhuş için paravan kullanan şüphelilerin, tepki gösteren araç sürücüleriyle de zaman zaman kavga ettikleri bildirildi.

E-5'te sözde masaj salonu kartlarını dağıttılar

MASAJ SALONU YERİNE FUHUŞ YAPANLARLA KARŞILAŞIYORLAR

Üzerindeki numaraları arayan vatandaşlar ise, masaj salonu yerine fuhuş yapan kadınlar ile karşılaştıklarını söylediler. Uzun süredir E-5 üzerinde bu şüphelileri gören sürücüler, bir önlem alınmasını istedi.

E-5'te sözde masaj salonu kartlarını dağıttılar

"ARACIMIZDA AİLELERİMİZ DE OLUYOR"

Vatandaşlar kartvizit dağıtılmasını tasvip etmediklerini belirterek, "Biz rahatsız oluyoruz. İyi bir şey olarak görmüyoruz. Aracımızda zaman zaman ailelerimiz de oluyor. Bundan dolayı da rahatsızlık yaşıyoruz. Konudan çok şikayetçiyiz. Almadığımız zaman da araçların içerisine atıyorlar. Üzerinde uygunsuz fotoğraflar var. Hiç hoş bulmuyoruz. Özellikle bu bölgede çok yapıyorlar. Bizim toplumumuza aykırı bir davranıştır." açıklamasında bulundular.

E-5'te sözde masaj salonu kartlarını dağıttılar

E-5'te sözde masaj salonu kartlarını dağıttılar

E-5'te sözde masaj salonu kartlarını dağıttılar

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