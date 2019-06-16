E-5’te yolun karşısına geçmek isteyen kişiye araba çarptı

Henüz ismi belirlenemeyen bir şahıs, metrobüs yolundaki tel örgüleri ve bariyerleri aşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada Avcılar istikametine seyir halinde olan Suriye uyruklu M.M., idaresindeki otomobil, bariyer ve telleri aşarak sağ şeride geçen şahsa çarptı.

İLK MÜDAHALEYİ SÜRÜCÜLER YAPTI

Çarpmanın etkisiyle yaya, yolun sağındaki bariyerlerin altına girdi. Kazada yaralanan şahsa ilk müdahaleyi diğer sürücüler yaptı. Haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÇEKİCİ YARDIMIYLA KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise, kazaya karışan sürücüyü ifadesini almak üzere karakola götürdü. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.