E-5’te zincirleme kaza: Trafik kilitlendi

E-5 karayolu Haramidere mevkiinde kaza meydana geldi.

Ankara istikametinde saat 23.00 sıralarında 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası oldu. Kazada araçlarda bulunan çok sayıda kişi yaralanırken, trafikte bulunan sürücüler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

TRAFİK DURDU

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekiplerin aracı kaldırma çalışmaları sürerken, Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.









