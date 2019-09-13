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E-5’te zincirleme kaza: Trafik kilitlendi

7 aracın karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi.

İHA | 13.09.2019 - 00:50..
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E-5 karayolu Haramidere mevkiinde kaza meydana geldi.

Ankara istikametinde saat 23.00 sıralarında 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası oldu. Kazada araçlarda bulunan çok sayıda kişi yaralanırken, trafikte bulunan sürücüler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

TRAFİK DURDU

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekiplerin aracı kaldırma çalışmaları sürerken, Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

E-5’te zincirleme kaza: Trafik kilitlendi

E-5’te zincirleme kaza: Trafik kilitlendi

E-5’te zincirleme kaza: Trafik kilitlendi

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