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E-5’te zincirleme kazada bir araç takla attı: 1 yaralı

Kaza sonrası araçta mahsur kalan sürücü vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, takla atan araca başka bir aracın çarpma anı kameralara yansıdı.

İHA | 18.11.2019 - 09:53..
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E-5 karayolu Beylikdüzü mevkisi Büyükçekmece istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, bir araç takla atarak 2 şeridi trafiğe kapattı.

ARAÇ TAKLA ATTI

Direksiyon hakimiyetini kaybeden aracın sürücüsü, o sırada yan yola girmeye çalışan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bir anda takla atarak başka bir arabaya çarparak durabildi.

Kazada takla atan araca başka bir aracın çarpması ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

E-5’te zincirleme kazada bir araç takla attı VİDEO

SÜRÜCÜ ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI

Kaza sonrası araç içinde sıkışan sürücünün yardımına, diğer sürücüler koştu. Aracın içinden sürücüyü çıkaran vatandaşlar, yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti.

E-5’te zincirleme kazada bir araç takla attı: 1 yaralı

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle, trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Yaklaşık bir saat Beylikdüzü-Büyükçekmece istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla trafiğin normale döndüğü belirtildi.

E-5’te zincirleme kazada bir araç takla attı: 1 yaralı

E-5’te zincirleme kazada bir araç takla attı: 1 yaralı

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