e-Devlet üzerinden kütüphanelere olan üye sayısı arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, kütüphane, arşiv ve müzenin bir ülkenin hafızası olduğunu belirterek, ekonomisi, teknolojisi gelişen ülkelerde bilgi politikalarına önem verildiğini söyledi.

BASKI SAYISINDA ARTIŞ

Türkiye'de 2000'de basılan yeni kitap başlığı sayısının 12 bin 580 olduğunu kaydeden Turşucu, geçen yıl bu rakamın 66 bin 890'a ulaştığını belirtti.

Son 15 yıl içerisinde yeni kitap sayısında gelişme olduğunu aktaran Turşucu, kişi başına düşen kitap sayısında ve kitap piyasasının hacminde önemli gelişme kaydedildiğini vurguladı.

TÜRKİYE İLK ONUN İÇİNDE

Hamdi Turşucu, "ISBN (Uluslararası Standart Kitap Numarası) verisine göre, basılan kitap başlığı sayısı bakımından Türkiye, dünyada ilk 10'un içerisindedir. Yeni basılan kitap sayısı ve çeşitliliği bakımından dünyada ilk 10'dayız. Yayıncılık piyasası büyüklüğümüz dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye'nin son 10-15 yılda elde ettiği önemli başarılar var. Bunlar yeterli mi, değil. Haftada kitap okuma süresi bakımından Avrupa Birliği'nin araştırmalarına göre, Türkiye okuma oranlarında çok gerilerde değil. Biz bunun üzerine daha fazla nasıl koyabiliriz diye çalışıyoruz" dedi.





"GURUR DUYUYORUZ, AMA YETERLİ DEĞİL"

Hamdi Turşucu, "Üye sayısı her yıl yenilenir. Bize bağlı kütüphanelerde, 5-6 yıl önce kütüphaneye üye sayısı bir milyonun altındaydı. Bu yıl itibarıyla 3 milyona doğru yürüyoruz. Muazzam bir gelişme. Kütüphane üye sayısıyla beraber ödünç verdiğimiz materyal sayısı 3 milyonlardan 12 milyonlara çıktı. Gurur duyuyoruz, övünüyoruz ama yeterli değil. Kütüphaneye gelen kullanıcı sayısını daha da artırmak istiyoruz. Buna yönelik sahada adımlarımız var" diye konuştu.

