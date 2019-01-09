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E-Okul takdir ve teşekkür hesaplaması değişti

E - okul üzerinden takdir teşekkür hesaplama yapacak olanlar , sınav sonuçları, sözlü notları ve karne notu sorgulamaları yaparken devamsızlıklarına da dikkat etmesi gerekiyor.

Haber Merkezi | 09.01.2019 - 09:23..
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E okul'da yer alan VBS sayesinde https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine gerekli bilgileri girerek öğrencilerin eğitim hayatı hakkında ayrıntılı bilgi edinmek mümkün.

E Okul’da güncel sınav, not ve devamsızlık durumu gibi bilgileri sorgulamak isteyen veliler ve öğrenciler yazılı ve sözlü puanlarına göre takdir ya da teşekkür alıp alamadığını hesaplıyorlar.

DEVAMSIZLIK KRİTERİ

E okul üzerinde takdir teşekkür hesaplama yaparken dikkat edilmesi gereken konuların başında ise devamsızlık geliyor.

E-Okul takdir ve teşekkür hesaplaması değişti

NOT YETERLİ OLMUYOR

Yayımlanan yeni yönetmelik değişikliğinin ardından takdir teşekkür hesaplama işlemi de değişiklik gösterdi.

Buna göre özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler, not ortalamasını karşılaması halinde belge alabilirken, not ortalaması yeterli olmasına rağmen devamsızlık koşulunu karşılamayan öğrenciler belge almaya hak kazanamayacak.

E-Okul takdir ve teşekkür hesaplaması değişti

PUAN SİSTEMİ

Yayımlanan yönetmeliğe göre tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden; a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi, b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi, c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

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