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EA, FIFA turnuvası ile 1 milyon dolarlık yardım yapacak

EA Sports, düzenleyeceği Fifa 20 turnuvasıyla koronavirüsle mücadeleye 1 milyon dolar bağışlayacak.

Haber Merkezi |
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EA, FIFA turnuvası ile 1 milyon dolarlık yardım yapacak

Electronic Arts, yaklaşmakta olan 'FIFA Stay Home, Play Together' kampanyasıyla Fifa 2020 turnuvaları düzenleyecek ve elde edilecek 1 milyon dolarlık geliri Global Giving'in Koronavirüs Yardım Fonu'na bağışlayacak.

Söz konusu gelirle, hastanelere maske ve solunum cihazı bağışında bulunulacak ve ihtiyacı olan bölgelere doktorlar gönderilecek. Kâr amacı gütmeyen kuruluş, ayrıca karantina altındaki ailelere ve mülteci kamplarına çeşitli gıda yardımları yapacak.

fifa2020

TURNUVA 15-19 NİSAN'DA

'FIFA Stay Home, Play Together' kampanyası 15-19 Nisan tarihleri arasında EA Sports FIFA Twitch kanalından canlı olarak yayınlanacak.

EA CEO'su Andrew Wilson, ''Küresel futbol topluluklarını, düzenleyeceğimiz online turnuva ile bir araya getirmek istiyoruz. Böylece milyonlarca taraftar, kulüplerine destek olabilecek ve sevdiği futbolcuları izleyebilecek. Yapacağımız yardımlarla, bu zorlu süreçte insanların yaşamlarına destek olmaya çalışacağız.'' ifadelerini kullandı.

Ayrıca dünyaca ünlü Avrupa futbol kulüpleri Chelsea, Liverpool ve Real Madrid'de top koşturan bazı futbolcular da turnuvaya katılacak.

fifa

Instagram: @eshteknoloji

EA, FIFA turnuvası ile 1 milyon dolarlık yardım yapacak

EA, FIFA turnuvası ile 1 milyon dolarlık yardım yapacak

EA, FIFA turnuvası ile 1 milyon dolarlık yardım yapacak

EA, FIFA turnuvası ile 1 milyon dolarlık yardım yapacak

EA, FIFA turnuvası ile 1 milyon dolarlık yardım yapacak

EA, FIFA turnuvası ile 1 milyon dolarlık yardım yapacak

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