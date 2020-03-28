Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan uzaktan eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni açılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Kontrol Merkezi ve EBA TV stüdyosunu ziyaret eden Bakan Selçuk, 16 Mart'ta ara tatili de öne alarak okullardaki eğitime ara verildiğini, bir hafta gibi kısa sürede 3 yeni televizyon kanalı kurularak örgün eğitimin uzaktan eğitime entegre edildiğini belirtti.

"AVANTAJIMIZ VE DEZAVANTAJIMIZ..."

Okulların kapanması kararı alınır alınmaz uzaktan eğitimle ilgili hazırlıklara başladıklarını dile getiren Selçuk, "Avantajımız neydi? EBA'nın altyapısındaki iyileştirme ve düzenlemeleri yapmış olmamız, Akademik Destek ürününü sisteme çok önceden dahil etmiş olmamız. Peki, dezavantajımız neydi? Destekleyici ders içeriklerini hızlıca hazırlamak zorunda kaldık. Bir haftalık test sürecinde eksilerimizi, artılarımızı ve süreci yeniden değerlendirme fırsatımız bulduk. " diye konuştu.

EBA Canlı Sınıf uygulaması hayata geçecek VİDEO

"EBA CANLI SINIF UYGULAMASINI DEVREYE ALIYORUZ"

Daha fazla öğrencinin EBA'dan aynı anda faydalanabilmesi için sistemin altyapısında bir taraftan iyileştirmeler yapıldığına dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:

"Entegre uzaktan eğitim yaklaşımıyla, bir; TRT EBA TV yayın programlarını, iki; EBA'yı internet üzerinden öğrencinin kendi başına kullanımını, üç; öğretmen ve öğrencinin buluşabileceği EBA Canlı Sınıf uygulamasını devreye alıyoruz. Öğrencilerimiz bu üç bileşeni birlikte kullanacaklar. Planlamamız buna göre yapıldı. Kullanım saatleri ayarlandı. Her öğrencinin üç kaynaktan da yararlanması için düzenlemeler oluşturuldu. 12 sınıfımız var, televizyonun yayın akışını sınıflara göre bölmemiz, çocukların öğrenme saatlerini düşünmemiz, internet kullanıcı yoğunluğunu altyapıya göre dağıtmamız gerekiyor. Şu an bu planlamanın uygulaması üzerinde çalışıyoruz. Bu üçlü kullanımı ikinci haftadan itibaren uygulamaya başlayacağız."

Selçuk, sistemin çok daha verimli ve sağlıklı bir işleyişe oturmasının birkaç hafta alabileceğini ifade etti.

AKADEMİK DESTEK

Ders içeriklerini ve sürelerini temel dersleri odağa alan bir yaklaşımla artıracaklarını belirten Selçuk, "İlkokul ve ortaokul TV programını saat 15.00'e kadar uzatıp ardından tekrar dersleri yapılacak şekilde düzenlemeyi ortaya koyacağız." ifadesini kullandı.

EBA'nın daha etkin kullanılması için sınıfların ihtiyaçlarına yönelik birtakım düzenlemeler yaptıklarını aktaran Selçuk, EBA'yı ilkokul 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerin kullanımına tekrar açtıklarını söyledi.

ERİŞİM SÜRESİ İKİ KATINA ÇIKACAK

5 ila 10'uncu sınıf öğrencilerinin EBA'ya erişim sürelerini iki katına çıkartacaklarını belirten Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"11 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin EBA Akademik Destek sisteminden saat sınırlaması olmaksızın faydalanması uygulamasını başlattık. Tüm bunlar, EBA'nın, normal kullanımın onlarca kat üzerinde kullanılması demek. Bu beraberinde bir yük getiriyor ve bu yükün karşılanması kapsamlı bir teknik çalışma gerektiriyor. Normal şartlarda böyle bir çalışma aylar alır ancak tüm imkanlarımızla güçlendirme çalışmaları yapıyoruz ve her gün, her saat daha iyiye götürüyoruz."

Selçuk, çok daha fazla öğrenci EBA'dan aynı anda faydalanabilsin ve daha iyisine erişebilsin diye sürekli güncellemeler yapıldığına ve bu işlemler sırasında bazen sistemde sanki kesinti varmış gibi algılanabildiğine işaret etti.

"OKULLARIN KAPISINI BİRLİKTE AÇACAĞIZ"

Herkes için yeni bir deneyim olan uzaktan eğitimde, öğrenci, öğretmen, veli ve içerik sağlayan ekiplerin yoğun bir gayret içerisinde bulunduğunu dile getiren Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Herkes bir yandan kendi sağlığını korumak, bir yandan eğitime devam etmek için uğraşıyor. Bu süreçte en çok da velilerimizin desteğe ihtiyaçları var. Velilerimizin evde çocuklarının uzaktan eğitim sürecinde etkin bir şekilde rol alabilmesi için rehberlik desteği ve bir veli kuşağı hazırlıyoruz. Bu, hepimiz için yeni bir deneyim, yeni bir yolculuk, yeni bir durum. Gayreti birlikte gösterecek, aksaklıkları birlikte aşacak, süreci birlikte tamamlayacak ve okullarımızın kapılarını çocuklarımıza yeniden birlikte açacağız. Siz bize kalbinizin derinliklerinden bir kez 'kolay gelsin' deyin, biz hepsini hallederiz. "