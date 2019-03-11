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Ebeveynler cep telefonlarını bakıcı anne gibi kullanıyor

0-3 yaşlarında çocuğu olan bazı ebeveynler, cep telefonlarını bakıcı anne gibi kullanarak, çocuklarını oyalıyor.

Haber Merkezi | 11.03.2019 - 12:32..
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Günümüzde teknoloji son hızla devam ediyor. Telefonlar hayatımızın ayrılmaz bir parçası oldular. Öyle ki, çoğu zaman yanımızda telefon olmadan dışarıya adımımızı atamıyoruz.

Bunun yanında ebevenler, çocuklarının rahat durması için cep telefonunu susturucu bir silah gibi kullanıyorlar.

Ağlayan çocuğun eline telefonu vererek, onun sevdiği oyun ve uygulamaları açan anne babalar, böylece kendilerince radikal çözüme gidiyorlar.

CEP TELEFONUNA BAKICI ANNE ROLÜ

Özellikle 0-3 yaşlarında, ebeveynler teknolojiyi bir bakıcı anne gibi kullanıyorlar. Yemek yedirmek, herhangi bir ortamda arkadaşlarıyla rahat sohbet edebilmek ve kendilerine engel olmaması için çocukların ellerine cep telefonlarını veriyorlar.

Sanki o telefon bir bakıcıymış gibi çocuğun kendi içine kapanmasına, bağımsız olarak orada sessiz şekilde oturmasına sebep oluyor.

Ebeveynler cep telefonlarını bakıcı anne gibi kullanıyor

GELİŞİMİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Annelerin gözünde teknolojik araçların, bakıcı anne gibi görevleri var. 0-3 ya da 0-6 yaşında çocuklar, çok fazla teknoloji ile karşı karşıya kalırsa ilerleyen yıllarda dil gelişimini, sosyal gelişimini ve bilinçsel gelişimini etkileyebiliyor.

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