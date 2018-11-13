Ebru Boydak beraat etti

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Ebru Boydak Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşma savcısı, mütalaasında hakkında tanık beyanları ve Bank Asya hesabı olduğu iddiaları ile yargılanan tutuksuz sanık Ebru Boydak’ın, tanık beyanları dışında somut bir delil olmadığı gerekçesiyle beraatını talep etti.

"KAYSERİ'DE ATATÜRKÇÜ OLDUĞUM İÇİN YADIRGANMIŞTIM"

Boydak Holding eski yöneticilerinden Şükrü ve Aliye Boydak’ın oğlu Erol Boydak’ın eşi Ebru Boydak savunmasında, “O örgüt ile hiçbir zaman alakam olmadı. Ne abla, ne başka bir isimle içerisinde asla olmadım. Ben o adamı dinleyecek birisi değilim. Benim tamamen hayat görüşüme terstir. Ev hanımıyım, 3 çocuğum var, samimiyetime inanmanızı diliyorum. Kayseri gibi bir muhafazakar şehirde Atatürkçü bir insan olduğum için yadırganmıştım, şimdi FETÖ’den yargılanmak ağrıma gidiyor. FETÖ’nün en büyük mağdurlarından birisi biziz. FETÖ’den ve elebaşı Fetullah Gülen’den nefret ediyorum. Hayatımın sonuna kadar bu insanlardan nefret edeceğim. Vatanıma, milletime asla ihanet edecek bir şey yapmadım. Vicdanım rahat ama FETÖ ile şahsımın anılmasından çok rahatsızım” diyerek gözyaşlarını tutamadı.

"İLAÇLARLA AYAKTA DURABİLİYORUM"

Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan Boydak, “Hiçbir zaman vatanına, milletine ihanet eden birisi olmadım, olmayacağım da. Gerçekten beni bu utançtan kurtaracağınıza inanıyorum. İlaçlarla ayakta durabiliyorum” dedi.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Ebru Boydak’a delil yetersizliğinden beraat kararı verdi. Boydak, karar sonrası büyük sevinç yaşadı.

Öte yandan yargılandıkları mahkemece Şükrü Boydak ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 10 yıl, eşi Aliye Boydak ve oğlu Erol Boydak ise aynı suçtan ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezaları almışlardı.