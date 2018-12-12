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Ebru Gündeş Amerika'ya taşınacak

Bir yandan Amerika'ya taşınma planları yapan Ebru Gündeş, konser programı gerekçesiyle Beykoz'daki kaçak yalı davasına katılamadı.

DHA | 12.12.2018 - 14:36..
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Ebru Gündeş Amerika'ya taşınacak

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in kızı Alara Zarrab'la birlikte ABD'ye yerleşme kararı aldı.

"TÜRKİYE'DEN KOPMAYACAĞIM"

Kızı Alara'nın, babası Reza Zarrab'tan ayrı büyümemesini isteyen Ebru Gündeş, yakın çevresine ABD'ye yerleşse de Türkiye'den kopmayacağını ifade ediyor.

Ebru Gündeş Amerika'ya taşınacak

BUGÜN DURUŞMASI VARDI

Öte yandaş Beykoz'daki kaçak yapı davasında yargılanan Ebru Gündeş yine duruşmaya katılmadı.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanık Ebru Gündeş'in avukatı Begüm Can Gürel katıldı. Diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir, duruşmaya gelmedi. Baro tarafından atanan Gökdemir'in avukatı da duruşmaya katılmadı.

Yaptığı ihbar ile davanın açılmasına neden olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ da duruşmayı takip etti.

Ebru Gündeş Amerika'ya taşınacak

KONSER YÜZÜNDEN GELEMİYOR

Söz alan Ebru Gündeş Sarraf'ın Avukatı Begüm Can Gürel, "Geçen celse müvekkilimizi bu celse hazır edeceğimizi dair beyanda bulunmuştuk ama geçen celse öncesi bu zamana denk gelen konser sözleşmeleri vardı. Önceden planlamış olduğu sözleşmeler nedeniyle Antalya'da sahne alacak olmasını dikkate alınmasını istiyoruz. İşi kapsamında yaptığı sözleşmeleri iptal etme imkanı yoktur. Son bir süre talebimiz bulunmaktadır" dedi.

Ebru Gündeş Amerika'ya taşınacak

Avukat Begüm Can Gürel, müvekkilinin gelecek celse veya celse arası ifadesinin alınmasını talep  etti.

ZORLA GETİRME KARARI ÇIKABİLİR

Ebru Gündeş Sarraf'ın mazeretini son kez kabul eden mahkeme, "En geç gelecek celseye kadar ek savunmasını vermek üzere hazır edilmesi gerektiğini vekillerine ayrı ayrı ihtarına, hazır edilmemesi halinde yeniden bu konuda süre verilmeyip ihzar müzakeresi veya yakalama emri düzenlenebileceğinin ihtarına" karar verdi.

Ebru Gündeş Amerika'ya taşınacak

Ebru Gündeş Amerika'ya taşınacak

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