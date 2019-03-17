Ebru Gündeş lüks araç satın aldı

Şarcıkı Ebru Gündeş geçtiğimiz gün yalı davasından beraat etmiş ve yeni çıkardığı albüm ile müzik listelerinde başarı yakalamıştı.

Şarkıları listelere yerleşen ve yoğun bir konser maratonuna çıkan Gündeş kendisini ödüllendirdi.

KONSER PARALARI ARABAYA GİTTİ

Gündeş'in, Range Rover Vogue marka bir cip satın aldığı ve 1 milyon 833 bin lira ödediği ortaya çıktı. Sıfır otomobil satışlarını artırmak için uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi bu ay sona erecekti. Ebru Gündeş, aracı satın alarak ÖTV'den önemli miktarda kâr elde etmiş oldu.

SAATİ ÇOK KONUŞULDU

Geçen hafta Beşiktaş'ta görüntülenen Ebru Gündeş'in koluna taktığı 350 bin lira değerindeki saat magazin gündemine oturmuştu.