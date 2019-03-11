Ebru Gündeş yalı davasında beraat etti

İstanbul Kanlıca'daki yalıda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptığı iddiasıyla yargılanan Ebru Gündeş Sarraf hakkında, beraat kararı verildi.

DİĞER SANIK CEZA ALDI

Diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gökdemir'in cezası 5 yıl süre ile ertelendi.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, sanık Ebru Gündeş'in avukatı Begüm Gürel katıldı. Diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir ve avukatı Yusuf Takcı da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, sanık Ebru Gündeş Sarraf'ın mazeretine istinaden re'sen celse açılarak, suç vasfının değişmesi ihtimaline karşı ek savunmasının alındığı tutanağa geçti.

Suç vasfının değişme ihtimaline karşı ek savunması sorulan sanık Hakkı Süha Gökdemir, sadece yapıyla ilgili basit tadilat işlerinin izinlerini aldığını belirterek, "Bunun dışında yapılan işlerle ilgili bilgim yoktur." dedi.