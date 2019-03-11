taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4388
Euro
6.1203
Altın
1296.305
Borsa
101828.49
Gram Altın
226.724

Ebru Gündeş yalı davasında beraat etti

Eşi Reza Zarrab ile birlikte ikiz yalılara kaçak kat ekleyip, dışarıdan asansör yaptırdıkları iddiasıyla yargılanan Ebru Gündeş, ceza almadı.

Haber Merkezi | 11.03.2019 - 11:56..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Kanlıca'daki yalıda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptığı iddiasıyla yargılanan Ebru Gündeş Sarraf hakkında, beraat kararı verildi.

DİĞER SANIK CEZA ALDI

Diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gökdemir'in cezası 5 yıl süre ile ertelendi.

Ebru Gündeş yalı davasında beraat etti

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, sanık Ebru Gündeş'in avukatı Begüm Gürel katıldı. Diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir ve avukatı Yusuf Takcı da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, sanık Ebru Gündeş Sarraf'ın mazeretine istinaden re'sen celse açılarak, suç vasfının değişmesi ihtimaline karşı ek savunmasının alındığı tutanağa geçti.

Ebru Gündeş yalı davasında beraat etti

Suç vasfının değişme ihtimaline karşı ek savunması sorulan sanık Hakkı Süha Gökdemir, sadece yapıyla ilgili basit tadilat işlerinin izinlerini aldığını belirterek, "Bunun dışında yapılan işlerle ilgili bilgim yoktur." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ezanı ıslıklayanlara protesto yürüyüşü gerçekleşti

Ezanı ıslıklayanlara protesto yürüyüşü gerçekleşti

197
Medel ile Quaresma arasında tansiyon yükseldi

Medel ile Quaresma arasında tansiyon yükseldi

33
Karius oyundan çıkmak istedi

Karius oyundan çıkmak istedi

22
Kuveytlilerin en çok sevdiği lider Erdoğan

Kuveytlilerin en çok sevdiği lider Erdoğan

81
Sıfır gümrük ile 200 bin ton patates ithal edilebilecek

Sıfır gümrük ile 200 bin ton patates ithal edilebilecek

385
Hatice kalçasını gösterdi

Hatice kalçasını gösterdi

90
THY yolcuları uyardı: Büyük taşınma 6 Nisan'da

THY yolcuları uyardı: Büyük taşınma 6 Nisan'da

74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir