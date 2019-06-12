taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8148
Euro
6.5854
Altın
1335.05
Borsa
93213.9
Gram Altın
249.729

Ebru Polat: Sevgilim evli çıktı

Şarkıcı Ebru Polat, sevgilisinin evli olduğunu öğrendi.

Haber Merkezi | 12.06.2019 - 13:39..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Ebru Polat: Sevgilim evli çıktı

Ebru Polat, konuk olduğu magazin programında samimi açıklamalrda bulundu. Polat, sevgilisinin evli olduğunu öğrendiği günü canlı yayında anlattı.

İşte Polat'ın açıklamalarından ara başlıklar...

"ÇOK KİBARDI"

"'Madam' şarkısını yaşadığım bir olayın ardından yazdım. 6-7 ay çok ciddi bir birlikteliğim oldu. Evleneceğiz. Mükemmel bir insan buldum sandım. O kadar düzgün ki karakteri. Ağzından saçma sapan bir cümle çıkmaz. efendi, kibar bir insan. Saygılı. Bana kendimi prenses gibi hissettiren bir insanla beraberdim. 32 yaşındaydı. 'Bekardır' diye düşünüyordum. 24 saat beraber olduğum insanın evli olduğunu öğrendim. 2 çocuğunun olduğunu öğrendim. Şoka girdim.

"HATALAR KARŞILIKLI YAPILDI"

Bir arkadaş ortamında oturuyorduk. 'Erkek arkadaşın nereli?' dediler. Her yerde onu anlatıyordum. Seviyorum, bekliyorum falan. 'Falanca yerli' dedim. 'Aa biz de oralıyız' dediler. Kimin nesi diye sordular. Söyledim. 'Ebru Hanım bir şey söyleyeceğiz ama o evli. İki de çocuğu var' dediler. 'Mümkün değil' dedim inanmadım. Fotoğraflarını gösterdiler. Sonra ona mesaj attım. 'Bu delikanlılıkta kaçıncı seviye' dedim, 'Hatalar karşılıklı yapıldı' dedi. Yıkıldım."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aleyna Tilki dalga konusu oldu

Aleyna Tilki dalga konusu oldu

65
Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

111
Gülşen tatilde

Gülşen tatilde

64
Yeni askerlik sisteminde CHP'nin itirazı

Yeni askerlik sisteminde CHP'nin itirazı

183
Fitch'ten Türk ekonomisi için negatif büyüme beklentisi

Fitch'ten Türk ekonomisi için negatif büyüme beklentisi

111
ABD Irak'tan çaldığı tarihi eserleri iade edecek

ABD Irak'tan çaldığı tarihi eserleri iade edecek

86
Tunceli'de 2 askerimiz şehit oldu

Tunceli'de 2 askerimiz şehit oldu

170
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir