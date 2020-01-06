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Ebru Polat'tan Hadise'ye destek

Şarkıcı Ebru Polat, konserlerinde giydiği kıyafetlerinden dolayı eleştiri yağmuruna tutulan meslektaşı Hadise'ye mayolu bir pozunu paylaşarak destek oldu.

Haber Merkezi | 06.01.2020 - 08:04..
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Konserlerinde mayo tarzı kıyafetler tercih eden ünlü şarkıcı Hadise, kendisini 'edepsiz' diyerek eleştirenlere Mevlana'nın bir sözüyle karşılık vermişti.

Hadise, Twitter hesabından Mevlana'nın şu sözünü paylaşmıştı: "Edebi kıyafetle ölçene cahil denir. Cahil ile sohbet etmek güçtür bilene. Çünkü cahil ne gelirse söyler diline"

"YANINDAYIZ"

Sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Ebru Polat ise meslektaşına gelen eleştirilere sessiz kalamadı. Şimdilerde ailesiyle Phuket Adası'nda tatilde olan Polat, mayolu bir pozunu paylaşarak "Hadise yanındayız. Herkes baksın kendi işine, milletten sana ne. Laf anlatmak zordur haddini bilmeyene" dedi.

Ebru Polat'tan Hadise'ye destek

Ebru Polat'tan Hadise'ye destek

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