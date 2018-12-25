Ebru Şallı: Avokadonun karşı koyulmaz ışıltısı diyelim

Sunucu ve spor eğitmeni Ebru Şallı, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında geliyor. Şallı, takipçilerine sık sık beslenme sırrından notlar paylaşıyor.

AVOKADO EBRU'NUN HER ŞEYİ

Şallı, avokadonun mucizevi etkilerinden yıllardır bahsediyor ve güzelliğinin ve formunun sırrını avokadoya bağlıyor. Güzel sunucu bu sefer filtre mağduru oldu. Sosyal medyada fotoğraf paylaşan Ebru Şallı, filtreyi biraz abartınca takipçilerinin gazabına uğradı. Ebru Şallı bu fotoğrafını, "Avokadonun karşı koyulmaz ışıltısı diyelim" notuyla paylaştı.