Ebru Şallı: Evliliği herkese tavsiye ediyorum

Eski manken Ebru Şallı, bir tasarımcının markası için verdiği davete katıldı.

İş insanı Uğur Akkuş ile eylülde nikah masasına oturan eski manken, “Evliliği herkese tavsiye ediyorum” dedi.

"PAHALI HEDİYE SEVMEM"

"Eşinizin, size Los Angeles’tan 86 milyon liraya malikane aldığı doğru mu?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Çok fantastik. Ama doğru değil. Ben pahalı hediye sevmem, tencere tava ile de mutlu olurum. Yeter de artar. Mutfak eşyalarına bayılırım.”

Ebru Şallı, 1 milyon lira değerindeki tektaşını da çok büyük olduğu için her zaman takmadığını söyledi.