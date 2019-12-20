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Ebru Şallı: Evliliği herkese tavsiye ediyorum

2.5 ay önce Uğur Akkuş'la evlenen Ebru Şallı, çok mutlu olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 20.12.2019 - 07:49..
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Eski manken Ebru Şallı, bir tasarımcının markası için verdiği davete katıldı.

İş insanı Uğur Akkuş ile eylülde nikah masasına oturan eski manken, “Evliliği herkese tavsiye ediyorum” dedi.

Ebru Şallı: Evliliği herkese tavsiye ediyorum

"PAHALI HEDİYE SEVMEM"

"Eşinizin, size Los Angeles’tan 86 milyon liraya malikane aldığı doğru mu?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Çok fantastik. Ama doğru değil. Ben pahalı hediye sevmem, tencere tava ile de mutlu olurum. Yeter de artar. Mutfak eşyalarına bayılırım.”

Ebru Şallı, 1 milyon lira değerindeki tektaşını da çok büyük olduğu için her zaman takmadığını söyledi.

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