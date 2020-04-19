Ebru Şallı, oğlu Pars'a seslendi

Ebru Şallı ve eski eşi Harun Tan’ın 9 yaşındaki küçük oğulları Pars, iki yıl önce lenfoma hastalığına yakalanmış, son bir yıldır ise tedavi görmeye başlamıştı.

Tedavisi devam eden Pars, hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetmişti.

Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan ise oğlunun vefatının ardından ilk paylaşım geldi.

"BEN HEP ANNİŞİNİM SENİN"

Şallı, Instagram hesabından, oğlunun hediye ettiği 'Anniş' yazan bilekliği paylaşarak, "Ben hep yine annişinim senin. Ponçiğim benimlesin hep" mesajını yazdı.