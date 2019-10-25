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Ebru Şallı ve Akkuş çifti bebek istiyor

Geçtiğimiz ay dünyaevine giren Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, bebek sahibi olmak istiyor.

Haber Merkezi | 25.10.2019 - 08:54..
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Eylül ayında evlenen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un, mutlu evlilikleri devam ediyor.

"UĞUR ÇOCUK İSTİYOR"

Geçtiğimiz gün tek başına bir restoran çıkışında görüntülenen Ebru Şallı, gazetecilerin 'Çocuk istiyor musunuz?' sorusuna, "Uğur çok istiyor. Neden olmasın? Ben de çocukları çok seviyorum." diye konuştu.

Ebru Şallı ve Akkuş çifti bebek istiyor

"ARTIK HER ŞEYİM ONUN"

Çift, dün ise bir mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazeteciler Uğur Akkuş'a, 'Bebek'te milyon liralık evi Ebru Şallı'ya verip vermediği'ni sordu. Akkuş ise gazetecilere, "Bu konular artık bu saatten sonra konuşulacak konular değil. Biz evlendik. Artık her şeyim onun zaten." diye konuştu.

Çift, gazetecilere yaptığı bu açıklamadan sonra mekandan araçlarına binerek uzaklaştı.

Ebru Şallı ve Akkuş çifti bebek istiyor

Ebru Şallı ve Akkuş çifti bebek istiyor

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