Ebru Şallı'dan Sinan Akçıl'a icra takibi

Eski manken Ebru Şallı, 2015 yılında Sinan Akçıl ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bu ilişki 2017’de olaylı şekilde bitmişti.

Aradan 3 yıl geçmesine rağmen eski aşıkların aralarındaki dava bitmedi. Ebru Şallı, Sinan Akçıl’ı borcunu ödememek ile suçladı.

230 BİN TL'LİK KREDİ ÇEKTİRDİ

Sinan Akçıl birlikte oldukları dönemde Ebru Şallı’ya 230 bin TL kredi çektirdi. Ayrılık zamanı bu paranın ödenmesi için protokol imzaladılar. Ne var ki, popçu anlaşmaya uymadı. Elinde senetleri olan Ebru Şallı mahkemeye başvurdu. Sinan Akçıl parayı ödemezse, İstanbul İcra Müdürlüğü hakkında 230 bin TL’lik haciz işlemi başlatacak.