Ebru Şallı'nın eşi Akkuş ABD'den ev satın aldı

Yaklaşık 2 yıllık birliktelikleni 3 ay önce evlenerek resmiyete döken iş adamı Uğur Akkuş ve manken Ebru Şallı, ABD'de yeni bir yatırım yaptı.

15 MİLYON DOLAR ÖDEDİ

İş adamı Akkuş, Beverly Hills'ten 15 milyon dolara, yani yaklaşık 86 milyon liraya ev satın aldı.

HOLLYWOOD YILDIZLARINA KOMŞU OLDU

Böylece ünlü iş adamı eşi Şallı'yı Hollywood yıldızlarına da komşu yapmış oldu.

YOĞUN İŞ TEMPOSUNDAN KAÇACAKLAR

Malikanede; 12 oda, iki havuz, özel bir spor salonu ve tenis kortu bulunuyor. Ünlü çift yoğun iş temposundan vakit buldukça Beverly Hills'e gidecek.