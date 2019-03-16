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Ebru Şallı'nın nişanlısı Uğur Akkuş'tan çocuk açıklaması

Geçtiğimiz günlerde "5 çocuk istiyorum" açıklaması yapan eski mankenlerden Ebru Şallı'ya, nişanlısından destek geldi. Şallı'nın nişanlısı Uğur Akkuş, 10 çocuk istediğini dile getirdi.

Detay Haber | 16.03.2019 - 09:45..
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Birliktelikleri magazin gündemine oturan ve ilişkileri uzun süre konuşulan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, şimdilerde evliliğe hazırlanıyor.

Ebru Şallı'nın nişanlısı Uğur Akkuş'tan çocuk açıklaması

Çift tarihini henüz belirlemezken, yaz aylarında nikah masasına oturmayı düşünüyor.

Ebru Şallı'nın nişanlısı Uğur Akkuş'tan çocuk açıklaması

"ALLAH VERSİN"

Geçtiğimiz günlerde hem evlilik hem de çocuk isteği ile ilgili konuşan eski manken Ebru Şallı, 5 çocuk istediğini hatta kız çocuğu istediğini dile getirmişti. Şallı'ya, nişanlısı Uğur Akkuş’tan destek geldi. Akkuş, “Allah versin, 10 olsun inşallah.” dedi.

Ebru Şallı'nın nişanlısı Uğur Akkuş'tan çocuk açıklaması

Ebru Şallı’nın, eski eşi Harun Tan’dan iki oğlu bulunuyor. Uğur Akkuş da biri kız, iki çocuk babası.

Ebru Şallı'nın nişanlısı Uğur Akkuş'tan çocuk açıklaması

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