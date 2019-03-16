Ebru Şallı'nın nişanlısı Uğur Akkuş'tan çocuk açıklaması

Birliktelikleri magazin gündemine oturan ve ilişkileri uzun süre konuşulan Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, şimdilerde evliliğe hazırlanıyor.

Çift tarihini henüz belirlemezken, yaz aylarında nikah masasına oturmayı düşünüyor.

"ALLAH VERSİN"

Geçtiğimiz günlerde hem evlilik hem de çocuk isteği ile ilgili konuşan eski manken Ebru Şallı, 5 çocuk istediğini hatta kız çocuğu istediğini dile getirmişti. Şallı'ya, nişanlısı Uğur Akkuş’tan destek geldi. Akkuş, “Allah versin, 10 olsun inşallah.” dedi.

Ebru Şallı’nın, eski eşi Harun Tan’dan iki oğlu bulunuyor. Uğur Akkuş da biri kız, iki çocuk babası.