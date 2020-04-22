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Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın mezarı taşınacak

Ses sanatçısı Onur Akay, Ebru Şallı'nın 9 yaşında vefat eden oğlu Pars Tan'ın mezarının, 1 yıl sonra Zincirlikuyu'daki Aile Kabristanı'na taşınacağını söyledi.

Haber Merkezi |
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Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın mezarı taşınacak

9 yaşındaki oğlu Pars’ı kaybetmenin acısını yaşayan Ebru Şallı, sosyal medyada  son ana kadar yaptığı paylaşımlarla acımasızca eleştirilerin odağı olmuştu.

Ses sanatçısı Onur Akay, sosyal medyadan pilates videoları paylaştığı için eleştirilen Şallı’nın, o kayıtları daha önce çektiğini söyledi.

"PAYLAŞIMLAR ESKİYDİ"

Akay, “Paylaşımlarının çoğu eskiydi. Oğlu iyileşmeden evlenmeyi kabul etmemiş, iyileşince ise mutluluktan havalara uçarak dünyaevine girmişti. Ancak 3 ay önce Pars’ın rahatsızlığı yeniden nüksetti ve hayata tutunamadı.” dedi.

1 YIL SONRA ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NA TAŞINACAK

Akay, ayrıca koronavirüs önlemleri nedeniyle Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanına defnedilemeyen Pars’ın, bir yıl sonra Kilyos Mezarlığı’ndan taşınacağını söyledi.

Ebru Şallı'nın oğlu Pars'ın mezarı taşınacak

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