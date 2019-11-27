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Ebru Şancı: Bir köpeğimin kuaför masrafı 150 TL

Eski manken Ebru Şancı'nın evinde, 8 köpek yaşıyor.

Haber Merkezi | 27.11.2019 - 15:17..
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2015 yılında futbolcu Alparslan Öztürk ile evlenen ve ikizleri Mila ve Ceylin'i kucağına alan eski manken Ebru Şancı, hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

"KÖPEK GELSİN İNSAN GELMESİN"

7 odalı villasında eşi, iki kızı, annesi, yardımcıları ve 8 köpeğiyle yaşayan Şancı, köpeklerinden bahsetti.  Hayvanları insanlardan daha çok sevdiğini söyleyen Şancı, "Bütün köpekler evime gelsin ama misafir sevmiyorum." dedi.

Eski manken, bir köpeği için yıkama ve fön bedeli olarak 150 TL ödediğini söyledi.

Ebru Şancı: Bir köpeğimin kuaför masrafı 150 TL

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