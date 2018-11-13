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Ebru Şancı: Cep telefonu üçüncü çocuğa engel oldu

Ebru Şancı, futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'e isyan etti.

Haber Merkezi | 13.11.2018 - 08:56..
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Ebru Şancı: Cep telefonu üçüncü çocuğa engel oldu

Üçüncü çocuğu çok istediğini söyleyen Ebru Şancı eşinin antrenmanlar ve maçlar dışında evde sürekli cep telefonunda oyun oynadığını söyleyip isyan etti.

"İLGİSİZLİKTEN SIKILDIM"

Şancı, “Adam 7/24 oyunda. Kafasını kaldırmıyor. İlgisizlik hiç hoşuma gitmiyor. Çocuk tabii olmaz.” dedi.

"CEP TELEFONU DETOKSU YAPALIM"

Göztepespor’da oynayan eşi Alpaslan Öztürk’ün oyun oynadığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Ebru Şancı sözlerine şöyle devam etti: “Birkaç kez telefonunu alıp sakladım. Bu kez benim telefonumdan oyun oynadı. En azından akşam bir saatten sonra cep detoksu yapabiliriz. Bunu teklif ettiğimde de gülüyor. Sanal dünya üçüncü çocuğumuza engel oldu.”

Ebru Şancı: Cep telefonu üçüncü çocuğa engel oldu

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