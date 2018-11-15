taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.39925
Euro
6.1158
Altın
1208.83
Borsa
93704.78
Gram Altın
209.909

Ebru Şancı: Fazla estetik olanlar köpeklerine benziyor

Ünlü Manken Ebru Şancı, estetik seven kadınları kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 15.11.2018 - 13:28..
  1. Haberler
  2. Magazin

Kanal D'de ekrana gelen "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa"nın konuğu olan Ebru Şancı, oldu.

Ebru Şancı: Fazla estetik olanlar köpeklerine benziyor

Ebru Şancı: Fazla estetik olanlar köpeklerine benziyor

"KÖPEKLERİNE BENZİYORLAR"

Şancı, estetiğe karşı olmadığını ve yaptıranları yadırgamadığını ifade ederken, "75 yaşındaki anneannem bile 'Acaba botoks yaptırsam mı?' diyor. Biz kadınlar yaş alıyoruz ama ruhumuz asla yaşlanmıyor. Tabii ki her şeyin fazlası zarar. Estetikte aşırıya kaçanlar bir müddet sonra evdeki köpeklerine benzemeye başlıyor. O sosyete dergilerine falan bakamıyorum hepsi gergin gergin geziyor" dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan 24 yıl önce Taksim'de 'cami yaptıracağız' demişti

Erdoğan 24 yıl önce Taksim'de 'cami yaptıracağız' demişti

250
Orhan Gencebay boğaz manzaralı evde oturmaktan şikayetçi

Orhan Gencebay boğaz manzaralı evde oturmaktan şikayetçi

170
İngiltere'de Brexit kararı bakanları istifaya götürdü

İngiltere'de Brexit kararı bakanları istifaya götürdü

112
İsrailliler güvenlik zafiyetini protesto etti

İsrailliler güvenlik zafiyetini protesto etti

74
AB'den ABD'ye: Yaptırımlara karşı uzun bir listemiz olur

AB'den ABD'ye: Yaptırımlara karşı uzun bir listemiz olur

26
Kız çocuğuna tecavüz eden şahıs 11 yıl sonra yakalandı

Kız çocuğuna tecavüz eden şahıs 11 yıl sonra yakalandı

58
Koeman'ın maaşına zam yapıldı

Koeman'ın maaşına zam yapıldı

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM