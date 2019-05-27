Ebru Şancı sahada aşka geldi

Spor Toto Süper Lig'i 34. haftasında Göztepe-Ankaragücü maçı vardı. Göztepe Ankaragücü karşısında aldığı galibiyet ile ligde kalmayı başardı. Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk, takımının Süper Lig'de kalmayı garantilemesinin ardından büyük bir sevinç yaşadı. Maç sonunda sahaya inen Ebru Şancı, eşini öpücüklere boğdu.

FOTOĞRAFLA SEZONU DEĞERLENDİRDİ

İkilinin aşk dolu fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bunun üzerine fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Ebru Şancı, altına "Bu sene Süper Lig sezonunun en iyi özeti" notunu düştü.

"GÖZÜM ÜSTÜNDE"

Ebru Şancı, maç öncesi de eşinin fotoğrafını paylaşıp "Gözüm bugün üstünde! Evde huzur istiyorsan yapman gerekeni biliyorsun" yazmıştı.