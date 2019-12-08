Ebru Yaşar: Kim Kardashian'a benzemek gibi niyetim yok

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, 6 yıl aranın ardından ilk kez İstanbullu sevenleri ile buluştu. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yaşar, iddialı açıklamalarda bulundu.

"O YOKKEN BİZ VARDIK"

Basın mensuplarının, tarzı ile kendisini dünyaca ünlü Kim Kardashian'a benzetmesi üzerine Yaşar, "Hazırlanırken arkadaşlarım söylemişti ama şimdi siz de söyleyince ‘belki’ dedim. Kim Kardashian tüm dünyada sevilen ve çok güzel kadın. Ben de çok beğeniyorum ama ona benzemek gibi bir niyetim yok. O yokken biz vardık." dedi.

"DAHA DA GENÇLEŞTİM"

Genç görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Yaşar, "Çocuklar doğduktan sonra daha da gençleştim. Çünkü sürekli onların peşinden koşuyorum. Bunun haricinde de spor yapıyorum ve cilt bakımlarıma özen gösteriyorum ama çocuklar doğduktan sonra yılların geriye doğru gittiğini hissediyorum. O yüzden, kadınlara 'doğurun' diyorum. Annelik, beni gençleştirdi ama kocamı yaşlandırdı. Adam hepimize yetişeyim derken hızla yaşlanıyor ama ben gençleşiyorum." diye konuştu.