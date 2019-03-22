Ebru’nun şüpheli ölümü

Küçükçekmece'de 14 katlı rezidansın 9. katından düştükten sonra ölen kişinin, Ebru Erdem (18) olduğu tespit edildi.

Erdem’le aynı dairede olduğu ve olay yerinden kaçtığı tespit edilen Serdar Taş, teslim oldu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HABER VERİP KAÇMIŞTI

Serdar Taş, olayın gerçekleştiği gün sitenin güvenliğine, "Ebru adlı bir kız kendisini aşağı attı." diyerek kaçmıştı. Yapılan ilk incelemede, Ebru Erdem'in üzerinde herhangi bir darp, silah yarası gibi bir iz bulunamadı. Bıçak yarası olarak değerlendiren izlerin, kemik kesiği olduğu tespit edildi.

AKILLARA ŞULE ÇET DAVASI GELDİ

İkinci Şule Çet vakası gibi görünen olayda polis, genç kızın 9. kattaki 97 numaralı daireden düştüğünü tespit etti. Daireyi 21 yaşındaki Serdar Taş’ın, K.S. adlı ev sahibinden kiraladığı açıklandı.

"BİRLİKTE ALKOL VE UYUŞTURUCU ALDIK"

Erdem ile evde alkol ve uyuşturucu aldıklarını iddia eden zanlı şunları söyledi; “Ben tuvalete gidip döndüğümde Ebru, pencerenin açık tarafında oturuyordu. Ayakları boşlukta sallanıyordu. Ben kendisini aşağı atacağını anlayınca yanına gitmedim. Geri çekildim. O sırada Ebru kendini aşağı attı.”

ZANLI TUTUKLANDI

Serdar Taş mahkeme tarafından, “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevinde gönderildi.