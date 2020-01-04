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Ebu Mehdi El-Mühendis, Türkiye'ye tehditler savuruyordu

Terör örgütü PKK'ya operasyona hazırlanıldığı dönemde açıklama yapan Ebu Mehdi El-Mühendis, Türkiye'yi tehdit etme küstahlığında bulunmuştu.

Haber Merkezi | 04.01.2020 - 09:14..
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Ebu Mehdi El-Mühendis, Türkiye'ye tehditler savuruyordu

ABD Başkanı Donald Trump, verdiği talimatla İran'ın üst düzey isimlerini etkisiz hale getirdi.

İran ordusunun iki numarası olarak gösterilen Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ülkede büyük bir üzüntüye neden oldu.

Süleymani'nin yanında ölen diğer bir isim ise, Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis oldu.

El-Mühendis de Süleymani gibi tam bir Türk düşmanı olarak biliniyordu.

Kasım Süleymani Türkiye'ye karşı sinsi planlar yaparken El-Mühendis ise Türk düşmanlığını açık bir şekilde dile getiriyordu.

TÜRK ASKERİNE KÜSTAH TEHDİT

Öyle ki; son olarak Türkiye'nin Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon hazırlığı yaptığında İran'dan teröristleri sevindiren açıklamalar geldi.

Bu açıklamaları yapan Ebu Mehdi el-Mühendis'ten başkası değildi.

Mühendis, "Türk askeri Irak'a adım atarsa, onlara DEAŞ'lı gibi davranacağız" diyerek küstah bir açıklamaya imza atmıştı.

Bu tehditleri önemsemeyen Mehmetçik, Irak'a girerek terör örgütü PKK'ya büyük darbeler vurmuştu.

Türk askerini tehdit etme küstahlığında bulunan Mühendis ise mezarda...

Ebu Mehdi El-Mühendis, Türkiye'ye tehditler savuruyordu

Ebu Mehdi El-Mühendis, Türkiye'ye tehditler savuruyordu

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