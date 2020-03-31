taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5736
Euro
7.1992
Altın
1603.55
Borsa
88829.8
Gram Altın
339.844
Bitcoin
41895.3
fuzulev

Ece Erken: Ne para ne pul sadece sevgi olsun

Eleştirilerin odağı olan Ece Erken, takipçilerine nasihat verdi.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Ece Erken: Ne para ne pul sadece sevgi olsun

Boşanma davası süren Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile olan yasak aşkıyla olay yaratan ardından görev yaptığı programdaki işinden de olan sunucu Ece Erken, günlerini oğlu Eymen ile geçiriyor.

"KÖTÜLÜKLERDEN UZAK DUR"

Dün sevimli oğluyla bir fotoğrafını paylaşan Erken,

"48 saat birbirine böyle bak... Kötülerden uzak dur... Seni seven insan seni en çok sevenleri, senin en çok sevdiklerini kullanmaz... İşte o kullanmayanlar seni gerçek sevenlerdir...

Ne para ne pul ne de hırs ne de ego sadece sevgi vardır. Bir tek engelin koronadır. Sevgi dünyayı kurtaracak" notunu düştü.

Ece Erken: Ne para ne pul sadece sevgi olsun

İlginizi Çekebilir
Ece Uslu, paralarını gösterdi
Oyuncu Ece Uslu, karantina günlerinde para koleksiyonunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Hadise, Kaan Yıldırım'ı evden yolladı
Koronavirüs endişesi taşıyan Hadise, oyuncunun sık sık köpeğini gezdirmek için dışarı çıkmasından rahatsız oldu.
Dilan Çıtak'ın sevgilisi koronavirüs oldu
Dilan Çıtak'ın sevgilisi Levent Dörter'in test sonucu pozitif çıktı.
Atilla Saral, Çanakkale'de mahsur kaldı
İnci Türkay’la Londra’da yaşayan Atilla Saral, bağ bahçe kontrolü için geldiği Çanakkale’den dönemedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin ve Trump petrol krizi konusunda anlaşma sağladı
Putin ve Trump petrol krizi konusunda anlaşma sağladı
193
İBB'nin otobüslerinde hala sosyal mesafe kuralı yok
İBB'nin otobüslerinde hala sosyal mesafe kuralı yok
569
Hastaneden kaçtı, koronadan hayatını kaybetti
Hastaneden kaçtı, koronadan hayatını kaybetti
104
Kars'ta gezen Çinli turist gözetim altına alındı
Kars'ta gezen Çinli turist gözetim altına alındı
224
Koronavirüsün yayılımını gösteren harita
Koronavirüsün yayılımını gösteren harita
63
70 bin mahkuma evde hapis
70 bin mahkuma evde hapis
145
Hasta kanıyla korona tedavisi Türkiye'de
Hasta kanıyla korona tedavisi Türkiye'de
67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir