Ece Erken: Ne para ne pul sadece sevgi olsun

Boşanma davası süren Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile olan yasak aşkıyla olay yaratan ardından görev yaptığı programdaki işinden de olan sunucu Ece Erken, günlerini oğlu Eymen ile geçiriyor.

"KÖTÜLÜKLERDEN UZAK DUR"

Dün sevimli oğluyla bir fotoğrafını paylaşan Erken,

"48 saat birbirine böyle bak... Kötülerden uzak dur... Seni seven insan seni en çok sevenleri, senin en çok sevdiklerini kullanmaz... İşte o kullanmayanlar seni gerçek sevenlerdir...

Ne para ne pul ne de hırs ne de ego sadece sevgi vardır. Bir tek engelin koronadır. Sevgi dünyayı kurtaracak" notunu düştü.