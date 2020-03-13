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Ece Erken'in sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu konuştu

Ece Erken'in evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, karısı Benan'a meydan okudu.

Haber Merkezi | 13.03.2020 - 10:24..
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Sunucu Ece Erken'in, sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun aracına saldırdığı iddia edildi.

"KİM OLDUĞUNU SÖYLEMEYE GEREK YOK"

O anın görüntülerini yayınlayan Benan Mahmutyazıcıoğlu, "Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip, araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım..." ifadelerini kullandı.

Ece Erken'in sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu konuştu

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Çıkan haberlerden sonra ise Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan açıklama geldi. Mahmutyazıcıoğlu şunları söyledi:

"Pişman değilim, Ece Erken'in arkasındayım. Allah'tan gelen bir gönül ilişkisi yaşıyorum. Bir davam var, devam ediyor. Ama konuşmak istemiyorum çünkü evlatlarım var.

"CANI SAĞ OLSUN"

Görüntüler eski... Bir sinir anı... Arabalar benim, şikayetçi değilim. Napalım oldu, çocukça yaşanan bir sinir. Basit bir olay. Görüntülerle ilgili konuşacak hiçbir şey yok. Muhatabı benim, canı sağ olsun, geldi geçti...

"HER ŞEY ORTADA YAŞADIK"

Bir suçlu varsa o suçlu benim... Ben bunlarla gündeme gelmeyi seven bir insan değilim. İki çocuk babasıyım. Bundan sonra susmayan herkes karşısında beni bulur. Benim hiçbir sıkıntım yok. Eleştirebilirler ama hakaret edemezler. Bu işler bitsin konuşulmasın artık. Kim ne diyorsa desin! Üçüncü bir kişiyle alakası yok. Bir suçlu istiyorlarsa suçlu benim! Günah keçisi benim! Ben bir yerde yakalanmadım. Her şeyi ortada yaşadık. Aklı başımızda insanlarız. Görüntülerde yaşananlar dün olmuş bir şey değil."

İSTİFA ETTİ

Ece Erken, yaşananlardan sonra sunucusu olduğu Söylemezsem Olmaz programından istifa etti.

Ece Erken'in sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu konuştu

Ece Erken'in sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu konuştu

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