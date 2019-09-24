Ece Hakim, arkadaşlarına Harvard'da sucuklu yumurta yaptı

'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi ile adını duyuran oyuncu Ece Hakim, 2016 yılında dünyanın en önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Harvard Üniversitesi’ni tam burslu kazandı.

Güzel oyuncunun bu başarısı, Türkiye'de hemen hemen herkes tarafından taktir gördü.

SUCUKLU YUMURTAYI ARKADAŞLARINA YEDİRDİ

Oyunculuktan kazandığı parayı biriktirip bunu eğitimi için harcayan Ece Hakim, şimdilerde ise adeta gönüllü tanıtım elçimiz oldu. Geçtiğimiz pazar günü pişirdiği sucuklu yumurtayı yabancı öğrenci arkadaşlarına tattıran 21 yaşındaki oyuncu, her hafta değişik bir Türk lezzeti yapmayı planları arasına ekledi.

ÇAY DA VAR

Türk yemeklerini tanıtmak için kolları sıvayan Hakim, kahvaltı menüsündeki sucuklu yumurtanın yanında Türk çayı da ikram etti.