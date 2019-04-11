Sanatçı, Ankara'nın Batıkent ilçesinde sokak köpeklerinin zehirlenmesi ile ilgili tepkisini sosyal medyada yayınladığı video ile gösterdi.

GÖZ YAŞLARI İÇİNDE ''YAPMAYIN'' DİYE İSYAN ETTİ

Zehirli tavuk etinden zehirlenerek ölen köpekler tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Yaşanan korkunç olay, başta hayvanseverler olmak üzere sosyal medyada şiddetle kınandı. Ünlü sanatçılar da tepkilerini dile getirirken, şarkıcı Ece Seçkin dün gece vakti paylaştığı videoda, göz yaşları içinde ''Yapmayın'' diyerek tepkisini gösterdi.

Ece Seçkin’den köpeklerin zehirlenmesine tepki ViDEO

16 KÖPEK TELEF OLDU, 7'Sİ KLİNİKTE

Şu ana kadar 16 köpek telef olurken, 7 köpeğin ise klinikte tedavisi sürüyor. Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde zehirlenen sokak köpeklerinden 7'sinin, Eryaman'da bir klinikte tedavisi sürüyor.