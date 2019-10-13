Ece Üner, Buket Aydın'a sahip çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna girmesi, sınırda hareketliliği artırdı. Gazeteciler de Şanlıurfa'ya giderek gelişmeleri bölgede takip etmeye başladı.

Sınıra giden gazetecilerden biri olan Buket Aydın'ın giyim tarzı ve yaptığı makyaj tepkilere neden oldu.

"UMRUMDA DEĞİLSİNİZ"

Buket Aydın ise tepkilere, "Siz ancak elinizde telefon, boş boş yazarsınız. Benim ne yaptığımı Akçakale halkı biliyor. Esas sorun gazetecilere saldıran terör örgütüne bile bu tepkiyi göstermemeniz. Şehitlerimizin yasını tutun. Öyle ya da böyle oradayım işte halkımızın askerimizin yanındayım. Umrumda değilsiniz" diye yanıt verdi.

Buket Aydın üzerinden devam eden tartışmalara sınırdaki bir diğer gazeteci Ece Üner de dahil oldu.

Buket Aydın ve Ece Üner'dan Suriye sınırında anons ViDEO

Yazdığı şiirlerle de bilinen Ece Üner, Buket Aydın hakkında süslü kelimelerle uzun bir destek mesajı yayınladı.

NE ÖZEL HAREKAT NE POLİS KORUMASI

Üner, "Canım insanlık; size bugün bir anne, bir kadın ve geçtiğimiz birkaç günde ölüm tehlikesi atlatmış bir gazeteci olarak bir sitemim var; Buket Aydın sınırda gözlerimin önünde hiçbir komando, özel harekat, jandarma, polis koruması!! olmadan görevini yaptı.

BU CESARETİ NE BİR SAAT NE BİR MAKYAJ KAPATIR

Ölümle yaşam arası tek bir an tek bir nefestir, bilen bilir. Bu cesareti ne bir saat ne bir makyaj kapatabilir.





HAVAN MERMİLERİNİN HEDEFİNDE...

Kesin nişancıların, roketatarların, havan mermirlerinin hedefinde geçirdiğimiz her bir saniye, meslek aşkına bir ömürlük şehadettir!

Bizim sektörde hiçbir şey hiç kimse dışarıdan göründüğü gibi değildir.

Makjaya aldanmayın! Zaten gerçeğin mayası gözle görülmez, kalple, zamanla ve vicdanla görülür. Sizlerin vicdanı da bilirim ki yanılmaz bir yargıçtır." ifadelerini kullandı.