Ece Üner, metrodaki taciz hakkında konuştu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, metroda çekilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki uyandırmıştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Görüntülerde, 10. Yıl Marşı söylenirken, cübbe ve sarık giymiş bir kişi kayıt altına alınıyor. Videoda özellikle cübbe ve sarık giymiş kişiye odaklanılması sosyal medyada tepki topladı. Ayrıca paylaşılan görüntülerde başka bir kişi de ayağa kalkarak şahsa yaklaşıyor ve videoya çekmeye çalışıyor.

Metroda bir kişi, videoya çekilerek taciz edildi VİDEO

"NAMUSSUZLUKTUR"

Ece Üner, sunduğu programda, o görüntülere ilişkin ağır konuştu. Ece Üner, Cemil Meriç'in "Bu ülkede sağcı,solcu,ilerici,gerici yoktur. Namuslu ve namussuzlar vardır." sözünü alıntılayarak, "Bu taciz, videoya çekmek, açık açık namussuzluktur. Siz namuslulardan olun" dedi.

Ece Üner'den metrodaki taciz videosuyla ilgili sert sözler VİDEO