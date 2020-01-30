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Ece Üner'den bayrak yırtan Yunan vekile tepki

Show TV'de Ana Haber sunucusu Ece Üner, Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtan Yunan vekile deniz tuzu göndermesi yaptı.

Haber Merkezi | 30.01.2020 - 22:00..
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Bugün Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nu bir skandala sahne oldu.

Yunanistan'ın aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin eski üyesi, bağımsız AP milletvekili Loannis Lagos, büyük bir provokasyona imza atarak Türk bayrağını yırttı.

Bu hareketini sosyal medya hesabından da paylaşan Lagos, adeta tepki yağmuruna tutuldu. Sosyal medya hesabı tepkiler sonucu kapatılan vekile birçok kesimden tepki geldi.

Ece Üner'den bayrak yırtan Yunan vekile tepki

"BELLİ Kİ YARA BÜYÜK"

Tepki gösterenlerden biri de Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner'di. Üner canlı yayında, Yunan askerinin denize dökülmesi olayı ile gönderme yaparak,  "Belli ki yara büyük. Yaraya tuz basılabilir. Deniz tuzu mesela" ifadelerini kullandı.

Ece Üner Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki gösterdi VİDEO

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