Ece Üner'den özür mesajı

Ece Üner'in sunduğu Show TV Ana Haber'de FETÖ zanlısı futbolcularla ilgili bir haber yer aldı.

Haberde Galatasaray'ın adı geçti ancak Fenerbahçe'nin adı bile anılmadı. Bu durum taraftarı çileden çıkardı.

TARAFTARDAN BÜYÜK TEPKİ

Ceza alan futbolcular için 'eski milli futbolcular' ve 'futbolcular' ifadeleri yer alırken; bir dönem Galatasaray'da top koşturan isimlerin ve özellikle takımlarının vurgulandığını aktaran taraftarlar, sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi.

Çok sayıda kullanıcı Bekir İrtegün ve Uğur Boral'ın eski Fenerbahçeli futbolcu olduğunu hatırlattı.

ÖZÜR DİLEDİ

Galatasaray taraftarı Twitter'da #ShowTvBoykot etiketiyle tweet attı. Haberi sunan spiker Ece Üner de, gelen tepkiler üzerine kişisel Twitter hesabında bir açıklama yaptı. Üner, "Sehven giren haber için mensubu olmaktan gurur duyduğum Galatasaray camiasından özür dilerim. Yapılan editoryal hatada bir dahlim yoktur. Haber içeriğinde yapılan hata yarın düzeltilecektir." dedi.

ÜYE OLDU

Öte yandan Ece Üner'in, geçtiğimiz günlerde Galatasaray Futbol Kulübü'ne üye olduğuna dair bir fotoğraf da sosyal medyada sıkça paylaşıldı.