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Ece Üner'den özür mesajı

Show TV Ana Haber'de yayınlanan bir haber nedeniyle sunucu Ece Üner ve kanal, sosyal medyada protesto edildi. Tepki sonrası Ece Üner, Galatasaray camiasından özür diledi.

Haber Merkezi | 21.01.2020 - 14:40..
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Ece Üner'in sunduğu Show TV Ana Haber'de FETÖ zanlısı futbolcularla ilgili bir haber yer aldı.

Haberde Galatasaray'ın adı geçti ancak Fenerbahçe'nin adı bile anılmadı. Bu durum taraftarı çileden çıkardı.

Ece Üner'den özür mesajı

TARAFTARDAN BÜYÜK TEPKİ

Ceza alan futbolcular için 'eski milli futbolcular' ve 'futbolcular' ifadeleri yer alırken; bir dönem Galatasaray'da top koşturan isimlerin ve özellikle takımlarının vurgulandığını aktaran taraftarlar, sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirdi.

Çok sayıda kullanıcı Bekir İrtegün ve Uğur Boral'ın eski Fenerbahçeli futbolcu olduğunu hatırlattı.

Ece Üner'den özür mesajı

ÖZÜR DİLEDİ

Galatasaray taraftarı Twitter'da #ShowTvBoykot etiketiyle tweet attı. Haberi sunan spiker Ece Üner de, gelen tepkiler üzerine kişisel Twitter hesabında bir açıklama yaptı. Üner, "Sehven giren haber için mensubu olmaktan gurur duyduğum Galatasaray camiasından özür dilerim. Yapılan editoryal hatada bir dahlim yoktur. Haber içeriğinde yapılan hata yarın düzeltilecektir." dedi.

Ece Üner'den özür mesajı

ÜYE OLDU

Öte yandan Ece Üner'in, geçtiğimiz günlerde Galatasaray Futbol Kulübü'ne üye olduğuna dair bir fotoğraf da sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Ece Üner'den özür mesajı

Ece Üner'den özür mesajı

Ece Üner'den özür mesajı

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