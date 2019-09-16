Ece Uslu'yu köpek ısırdı

Ece Uslu, Çeşme’de bir arkadaşının Rottweiler cinsi köpeği tarafından, kolundan ısırıldı.

"KORMADIĞIMI GÖSTERDİM"

Doğum gününden iki gün sonra yaşanan olay sonrası oyuncu, “Bağlıydı ama benim de köpeğim olduğu için çözmelerini istedim. Havlayarak üzerime geldi. Korkmadığımı göstermek için kolumu uzattım. Bunu yapmamak gerekiyormuş. Kolumu kaptı, arkadaşlarım kurtardı. Onlar da çok üzüldü” diye konuştu.

'TEK DİŞLE KEMİĞİME KADAR GİRDİ"

İlk kez böyle bir olay yaşadığını ifade eden Ece Uslu, “Tek dişle kemiğime kadar girmiş. O anlarda biraz panik oldum. Hastanede tetanoz aşısı yapıldı ve ağrı kesici verdiler. Daha kötü olabilirdi. Şansıma ucuz kurtuldum.mRöntgende de kemiğim temiz çıktı. Doğum günümden iki gün sonra böyle bir şey yaşadım, o yüzden nazar haftası diyorum” açıklamasını yaptı.