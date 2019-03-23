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Ecem Karaağaç’a enerji yükleyen kişi konuştu

Survivor yarışmasında birinci olabilmek amacıyla, istismara uğradığını iddia eden Ecem Karaağaç olayının en merak edilen kişisi, sessizliğini bozdu.

Haber Merkezi | 23.03.2019 - 13:59..
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Ecem Karaağaç’a enerji yükleyen kişi konuştu

Ecem Karaağaç, Survivor yarışması öncesi "Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın" diyerek kendisini defalarca istismar eden kişiyi savcılığa şikayet etmişti.

Ortaya çıkan olayın en merak edilen karakteri, Ecem Karaağaç'ın hiçbir zorlama olmadan, hatta kendisinin istemediği zamanlarda bile yanına geldiğini söyledi.

"SANA ENERJİ YÜKLEMESİ YAPALIM, KESİN BİRİNCİ OLURSUN"

Her şey, Survivor'a katılmadan önce bir takipçisinin "Sana enerji yüklemesi yapalım, kesin birinci olursun" teklifi ile başlıyor. Bu teklifi gerçek sanıp kabul eden Ecem Karaağaç o kişiyle buluşuyor ve defalarca cinsel birliktelik yaşıyor.

"ECEM SÜREKLİ UÇAK BİLETİ ALIP YANINA ÇAĞIRDI"

Ecem Karaağaç’ı istismar ettiği iddia edilen o kişiden önemli açıklamalar geldi. Bomba ifadelere yer veren kişi, İstanbul'a uzak bir yerde yaşadığını belirterek Ecem'in sürekli uçak bileti alıp yanına çağırdığını anlattı:

"Ecem uçak biletimi alıyor ve çağırıyordu. İstanbul'a uzak bir yerde yaşıyorum. Evine gidiyordum. Bazen 2 hafta, bazen 3 hafta, bazen 4 hafta kalıyordum. 1-2 yıl böyle geçti ve sürdü. Ortaya çıkacak bunlar yakında."

Ecem Karaağaç’a enerji yükleyen kişi konuştu

"BAŞI OMZUMDA FOTOĞRAFLARIMIZ VAR"

Levent'te iki AVM'de birlikte görüntülerimiz var. Bu görüntülerde Ecem'in başı omzumda. Eğer bu bir istismarsa bunlar mümkün mü? Ben istismar ediyorsam uçak bileti alıp İstanbul'a getirtilir miyim?

SEVGİLİ OLDUKLARINI SÖYLEDİ

Aramızda bir şeyler yaşandı. Siz buna ister 'sevgili' deyin, ister demeyin. 'Enerji vereceğim' lafını asla ve asla ve asla kullanmadım! Mesleğim bu değil. Benim mesleğim eğitmenlik.

Ecem Karaağaç’a enerji yükleyen kişi konuştu

"ŞÖHRET İÇİN BUNU YAPIYOR"

Survivor yarışmasında Ecem'i hem maddi hem de manevi olarak destekledim. Survivor'dan döndü, beklediği şöhrete ulaşamadı, sıkıntıya düştü. Kesinlikle kendisini ve ailesini tehdit etmedim. Bunu ispat etsin, Taksim Meydanı'nda...

Ecem Karaağaç’a enerji yükleyen kişi konuştu

"PSİKOLOJİM KÖTÜ DURUMDA"

Büyük bunalımdayım. Benim de ailem var. Meşhur olmaya çalışan bir kızın entrikasına kurban gittim. Bana iftira atılıyor, ben de dava açtım. Psikolojim ağır vaziyette kötü durumda."

"BENİ DİNİ İNANÇLARIMLA SUİSTİMAL ETTİ"

Öte yandan Ecem Karaağaç, "Bay İ" denilen kişinin açıklamalarından sonra canlı yayına bağlanarak, "Yayında kendisinin beyan ettiği her şey külliyen yalan. Beni dini inançlarımla suistimal etti. Fotoğrafların nasıl ve ne şekilde çekildiği yargı sürecinde yakında ortaya çıkacak. Kendine bir pay çıkmaya çalışmasın. Eğer bunlar doğru değilse neden bana kaç kere para teklif etti?"

ECEM GÖNÜL İLİŞKİMİZ OLMADI DİYOR

"Her şey ortaya çıktığında herkesin ağzı açık kalacak. Ben bu olayı magazin malzemesi etmedim kendisini etti. Hukuk sürecinden dolayı anlatamıyorum. Karşı taraf benim üstüme gelerek kendini aklamaya çalışıyor yaptıklarının farkında. Bu konuştukları için benden herkes özür dileyecek. O kişiyle herhangi bir gönül ilişkimiz olmadı."

Ecem Karaağaç’a enerji yükleyen kişi konuştu

Ecem Karaağaç’a enerji yükleyen kişi konuştu

 

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