Ecem Karaağaç'ı enerji yüklemesi vaadiyle kandırdılar

Ecem Karaağaç, geçtiğimiz yıl Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasına katılmış ancak başarılı bir performans sergileyememesi ve sakatlanması sonucu yarışmadan kısa süre sonra elenmişti. Karaağaç, elendikten sonra Survivor yarışması öncesi ‘Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci sen olacaksın’ diyerek kendisini defalarca istismar eden kişiyi savcılığa şikayet etti.

Bu konuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Karaağaç, "Bana safmış, salakmış demeyin profesörler de dolandırılıyor" dedi.

İŞTE KARAAĞAÇ'IN AÇIKLAMASI:

"HAKKIMI ARAYACAĞIM"

"Çok ciddi bir şekilde mağdur edildim. Çıkan haberlere çok üzüldüm. Hakkımı aramak için hukuka başvurdum. Karşı taraf beni tehdit etti. Suçlamamı asla geri çekmeyeceğim. Bu haberler, beni çok mağdur etti. Bunun ciddiyetinin herkes görecek.





"ORTADA ÇOK BÜYÜK BİR SUÇ VAR"

Bu magazin haberi olduğu için çok üzgünüm. Benim ailem var, değerlerim var. Bu işin basite indirgenmesi beni çok üzdü. Ortada çok büyük bir suç var. Bunu eğlence malzemesi yapmasınlar. Benim bir ailem var. Asla geri çekilmeyeceğimi bilmesini istiyorum. Asla davamdan vazgeçmeyeceğim.

"MADDİ, MANEVİ ÜSTÜME GELİNDİ"

Ben farklı bir çok şekilde suistimal edildim. Tek temennim kimsenin başına bu kadar ağır bir şey gelmesin. Benim yaşadıklarım o kadar basit değil. Beni rezil edeceğini, beni magazine vereceğini defalarca söyledi. Beni her şekilde dolandırdı. Bunlar yakında çıkacak. Maddi, manevi, ailevi her şekilde üstüme gelindi.

"SAFMIŞ, SALAKMIŞ DEMEYİN"

Eğitimli, eğitimsiz, profesör yani herkes dolandırılıyor. Safmış, salakmış hiç bu noktalara getirmeyin. Tek temennim kimsenin başına bu kadar ağır bir şey gelmesin.

Ben alay konusu olmak istemiyorum. Üstüme gelinmesini istemiyorum. İnanın zor ayakta duruyorum."