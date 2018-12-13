Sokak hayvanları için dünyanın en büyük yaşam merkezi kuruluyor

Heykel sanatçısı ve NEYAD (Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi Özge Günaydın’ın Ecrin Sergisi, DenizBank sponsorluğunda GaleriDeniz’de misafirlerin beğenisine sunuldu.

NEYAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Diptaş ve (sağda) Heykel sanatçısı ve NEYAD Yönetim Kurulu Üyesi Özge Günaydın

"GERGEDANLARIN SEMBOLİK BİR DEĞERİ VAR"

Sergide nesli tükenmekte olan 'gergadan' ana tema olarak alındı. Serginin açılışında konuşan Günaydın, "Serginin ana konseptinin 'gergedan' olmasının sebebi, doğadaki tahribata bağlı olarak neslinin tükenmeye başlaması ve bunun sembolik bir değerinin bulunmasıdır. Dünyada insanlık tarihi ile eş yaşam geçmişine sahip gergedanların, günümüzde yalnız 5 türü kalmıştır. 1960'lı yıllarda 70.000 civarında olan siyah gergedan türünün, 20 yıllık bir süre içerisinde %96'sı tükenmiştir. Bu rakamlar doğanın yok oluşunda, gergedanların ne denli bir ikonik değeri olduğunu bize açıkça göstermektedir.” diye konuştu.

GELİR BAĞIŞLANACAK

Küçük ve boyları 1 metreyi geçen büyük gergedan heykelleri ile bronzlardan oluşan serginin gelirinin, Ecrin Yaşam Merkezi’ni oluşturmak için NEYAD’a bağışlanacak.

BİRÇOK ÜNLÜ KATILDI

Açılış sergisinde birçok ünlü de yer aldı. Başta İvana Sert olmak üzere Yonca Evcimik gibi birçok ünlü katıldı.

"SOKAK HAYVANLARI İÇİN DÜNYANIN EN BÜYÜK YAŞAM MERKEZİNİ KURACAĞIZ"

NEYAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Diptaş sosyal sorumluluk projesi hakkında da bilgi verdi. Diptaş, “Dernek olarak lansmanı yapacağımız bu özel günde sanatın evrenselliğinden yola çıktık ve sokak hayvanlarına sahip çıkacak, koruyup barındıracak dünyanın en büyük yaşam merkezini kurmaya karar verdik. Sokak hayvanlarına yeni bir hayat sağlamak ve toplumun hayvan sevgisini yükseltmek amacıyla kurulacak Ecrin Yaşam Merkezi’mizde, açılacak veterinerlik lisesinden müzeye, piknik alanlarından botanik bahçelerine kadar sağlayacağı imkanlar sayesinde okulların ziyaretler gerçekleştirebileceği, genci ve yaşlısıyla insanların hayvanlar ile kucaklaşabileceği bir yaşam alanı olarak faaliyet gösterecek. Bu merkez ile binlerce yardıma muhtaç sokak hayvanının barınma, beslenme ve bakım ihtiyacı giderilecek. Bu proje ile aynı zamanda dünyaya iki çizgi karakter de armağan edilecek; Ecrin ve Sarper! Çocuklara hayvan sevgisini aşılayacak olan karakterler, örf ve adetlerimizi gelecek nesillere aktarırken yazılacak masal kitaplarıyla hayvan hakları konusunda da farkındalık oluşturacaklar.” diye konuştu.

PROJE KAPSAMLI OLACAK

Hayvanlar için ortaya çıkarılacak proje de çok kapsamlı olacak. İçerisinde; Veteriner Meslek Okulu, Müze, AVM (Mağazalar/ FoodCourt), hayvan hastanesi (10 sedyeli ameliyathane- 15 adet muayene odası- laboratuvar- pet otel), 2 adet kütüphane, 10 adet stüdyo ( resim, heykel, karikatür, stop motion, seramik, dokuma, oyunculuk, müzik, hat sanatı, öykü yazma), 2 adet sinema salonu, 2 adet konferans salonu, dev akvaryum ve sanat galerisi yer alacak.