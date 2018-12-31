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Eczacı hayat kurtarırken hırsız dükkanı soydu

İstanbul'da, nefes alamayan 4 aylık bebeğe ilk müdahale eczanede yapıldı. O sırada herkes bebeğin hayatını kurtarmaya çalışırken, bir kişi tezgahta bulunan 50 liralık vitamini çaldı.

DHA | 31.12.2018 - 16:13..
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Akşam saatlerinde 4 aylık torunu Sadiye Ece Akay'ın ağzına mandalina suyu damlatmaya çalışan İlhan Uçan, bir anda mandalina posasını bebeğin ağzına kaçırdı. Posa, bebeğin nefes borusuna kaçınca, nefes alamayan bebek hızla hastaneye götürülmek istendi. Yolda bebeğin dudaklarının morardığını gören bebeğin ailesi, onu en yakındaki bir eczaneye götürdü.

Bebeğe ilk müdahale eczacı Bülent Köse tarafından yapılırken, bebeğin ağzından mandalina posaları çıkarıldı. Nefes alması sağlanan bebek, daha sonra ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.Eczacı hayat kurtarırken hırsız dükkanı soydu

VİTAMİN ÇALDI

Öte yandan bebeğe kaç dakikada müdahale edebildiklerini görmek isteyen Bülent Köse, güvenlik kamera görüntülerini incelediği sırada şoke oldu. Köse'nin dikkatini görüntülerdeki bir kişi çekti. Bu kişi tezgahtaki 50 liralık vitamin hapını cebine atıyordu.

Eczacı hayat kurtarırken hırsız dükkanı soydu VİDEO

Eczacı hayat kurtarırken hırsız dükkanı soydu

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN ÇOCUĞUN KURTULMUŞ OLMASI"

Olayı anlatan Köse "Eczanenin tamamı çalınsa o anda gözümüzde değildi. Önemli olan o 4 aylık bebeği yeniden hayata döndürmek istiyorduk. Bizim için önemli olan çocuğun sağ salim kurtulmuş olması" dedi.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Teşekkür etmek için eczaneye gelen dede İlhan Uçan da "Eczaneciler müdahale ettiler. Çocuk iyi şimdi. Çok şükür birşeyi yok" dedi.



Eczacı hayat kurtarırken hırsız dükkanı soydu

Eczacı hayat kurtarırken hırsız dükkanı soydu

Eczacı hayat kurtarırken hırsız dükkanı soydu

Eczacı hayat kurtarırken hırsız dükkanı soydu



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