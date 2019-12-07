Eczacıbaşı VitrA finalde

Dağ keçilerini kaçak avcılardan korumak ve popülasyonlarını takip etmek için belirli noktalara fotokapan bırakıldı.

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Lahana tüketiciye 4 katına satılıyor

Bursa'da 600 dönümlük alanda yetiştirilen lahanadan 6 bin ton rekolte beklenirken, çiftçi ise lahananın tarla ve pazar fiyatının arasındaki makasın açılmasından şikayetçi oldu.