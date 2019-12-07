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Eczacıbaşı VitrA finalde

Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Haber Merkezi | 07.12.2019 - 18:04..
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Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda Igor Gorgonzola Novara'yı 3-2 ile geçerek finale yükseldi.

Igor Gorgonzola Novara: Brakocevic, Chirichella, Vasileva, Courtney, Hancock, Arrighetti, Sansonna (L) (Mlakar, Napodano, Di Iulio)

Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Kim, Natalia, Gibbemeyer, Yasemin, Lloyd, Simge (L) (Beyza, Hande, Gamze, Saliha)

Setler: 21-25, 25-23, 11-25, 25-23, 13-15

FİNAL YARIN SAAT 3'TE

2015 ve 2016’nın ardından toplamda 3. kez Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda adını finale yazdıran Eczacıbaşı VitrA, finalde yarın TSİ 15.00’te İtalya’nın Imoco Conegliano takımı ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Eczacıbaşı VitrA finalde

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